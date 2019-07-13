https://static.news.ru/photo/a343269a-a568-11e9-ab92-fa163e074e61_1024.jpg Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Большая часть опрошенных немцев считает, что состояние здоровья канцлера ФРГ Ангелы Меркель — её личное дело.

59% граждан Германии придерживаются такого мнения. Ещё 34% респондентов заявили, что здоровье политика представляет общественный интерес, информирует газета «Аугсбургер Алльгемайне».

Большинство опрошенных, которые считают, что здоровье Меркель нужно оставить на её усмотрение, относит себя к партии ХДС (в которой состоит сама канцлер), к социал-демократам и «Зелёным».

11 июля Меркель не встала под звуки национального гимна на официальном мероприятии в Берлине. Немецкие журналисты связывают это с приступами дрожи, которые стали замечать у неё в последнее время.

Как ранее писал News.ru, здоровье Меркель на протяжении нескольких недель остаётся темой обсуждения. Странные вздрагивания политика будоражат умы общественности, в то время как сама глава германского правительства продолжает утверждать, что с ней всё в порядке.