Немцы одобрили строительство «Северного потока — 2»

Подавляющее большинство жителей Германии не считает строительство газопровода «Северный поток — 2» угрозой для страны. Об этом говорят данные опроса, проведённого немецким институтом социсследований и статистического анализа Forsa.
73% респондентов положительно отнеслись к проекту строительства магистрали, и лишь 16% опрошенных считают, что можно обойтись и без него. При этом 90% участников социсследования уверены, что президент США Дональд Трамп пытается заставить Германию и другие страны Европы покупать американский сжиженный газ, прикрываясь политическими мотивами, об этом пишет газета Neue Presse.
Ранее News.ru писал о том, что Евросоюз планирует ужесточить газовую директиву и взять под контроль часть газопровода «Северный поток — 2». Речь идёт о том, чтобы законодательно уравнять в правах наземные и подводные трубопроводы. Это позволит контролировать магистрали, которые проходят в нейтральных водах, но через территорию стран — членов ЕС.