Немцы одобрили строительство «Северного потока — 2»

https://news.ru/storage/news/abe8b00c94d1f1070498f1c8f56e70cf/ecdec650-4bf8-42e8-a35d-6b16c90828e4_850.jpg twitter.com/@ZaroPresse

Подавляющее большинство жителей Германии не считает строительство газопровода «Северный поток — 2» угрозой для страны. Об этом говорят данные опроса, проведённого немецким институтом социсследований и статистического анализа Forsa.

73% респондентов положительно отнеслись к проекту строительства магистрали, и лишь 16% опрошенных считают, что можно обойтись и без него. При этом 90% участников социсследования уверены, что президент США Дональд Трамп пытается заставить Германию и другие страны Европы покупать американский сжиженный газ, прикрываясь политическими мотивами, об этом пишет газета Neue Presse.

Ранее News.ru писал о том, что Евросоюз планирует ужесточить газовую директиву и взять под контроль часть газопровода «Северный поток — 2». Речь идёт о том, чтобы законодательно уравнять в правах наземные и подводные трубопроводы. Это позволит контролировать магистрали, которые проходят в нейтральных водах, но через территорию стран — членов ЕС.