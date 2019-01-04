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Число нелегалов на границах ЕС сократилось

RobSchuCentre/facebook.com

в мире [ версия для печати ]

Число нелегальных мигрантов на границах стран — членов Европейского союза за 2018 год снизилось на четверть и составило 150 тысяч человек. Это объясняется резким сокращением количества людей, пытающихся попасть в Европу по центрально-средиземноморскому маршруту.

По данным Европейского агентства по пограничной и береговой охране, нынешний показатель — самый низкий за последние пять лет. На центрально-средиземноморском маршруте было зафиксировано на 80% нерегулярных переходов границы меньше, чем в 2017 году.

Самым активным миграционным маршрутом в Европу стал западно-средиземноморский путь через Испанию. Число прибывших по нему мигрантов удвоилось и составило 57 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Великобритания разместит бронепалубный крейсер Mersey в проливе Па-де-Кале. Это должно помочь решить проблему незаконного прибытия мигрантов в Соединённое Королевство через Ла-Манш. Морякам предстоит помогать британским пограничникам и властям Франции предотвращать «опасное путешествие беженцев через канал». 


#границы #евросоюз #сокращение #нелегалы
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