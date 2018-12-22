Неизвестный забрался на главную ёлку США

Неизвестный мужчина залез вечером 21 декабря на главную рождественскую ёлку США, установленную перед Белым домом, повредив несколько праздничных огней. После переговоров с полицейскими, он спустился с дерева и был доставлен в больницу.
Задравшийся на ёлку человек, по данным полиции, находился в состоянии «эмоционального расстройства». Пока стражи порядка уговаривали его спуститься, территорию перед резиденцией главы американского государства перекрыли, передаёт Fox news.
Телеканал отмечает, что пока не ясно, будут ли мужчине предъявлены какие-либо обвинения.
Как сообщал News.ru, самые серьёзные пробки на дорогах Москвы ожидаются в день проведения Кремлёвской ёлки, на которую приедут дети со всей России. По словам руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева, дорожная ситуация может ухудшиться до максимальных 10 баллов.