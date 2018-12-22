USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,886.52 $
МОСКВА-6°C13:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Неизвестный забрался на главную ёлку США

White House/Flickr.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Неизвестный мужчина залез вечером 21 декабря на главную рождественскую ёлку США, установленную перед Белым домом, повредив несколько праздничных огней. После переговоров с полицейскими, он спустился с дерева и был доставлен в больницу.

Задравшийся на ёлку человек, по данным полиции, находился в состоянии «эмоционального расстройства». Пока стражи порядка уговаривали его спуститься, территорию перед резиденцией главы американского государства перекрыли, передаёт Fox news.

Телеканал отмечает, что пока не ясно, будут ли мужчине предъявлены какие-либо обвинения.

Как сообщал News.ru, самые серьёзные пробки на дорогах Москвы ожидаются в день проведения Кремлёвской ёлки, на которую приедут дети со всей России. По словам руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева, дорожная ситуация может ухудшиться до максимальных 10 баллов.


#БЕЛЫЙДОМ #Вашингтон
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
общество 18:56, 21 декабря 2018
Ёлку из денег клиентов установил банк на Урале
в мире 17:10, 21 декабря 2018
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
экономика 07:54, 20 декабря 2018
Управделами президента стало лидером по новогодним закупкам
Лента новостей
наука 13:29
«Космический бегемот» приблизится к Земле под Рождество
спорт 13:27
К лучшему бомбардиру РПЛ остались равнодушны за рубежом
общество 13:25
Известный российский физик умер во время детского конкурса
происшествия 13:15
Жители Белгородской области погибли в ДТП под Воронежем
происшествия 13:13
Подросток замёрз насмерть в Новокузнецке
спорт 13:10
Бывший тренер «Зенита» понадобился в Саудовской Аравии
общество 13:10
Священник своими желаниями довёл сибиряков до греха
в мире 13:05
УПЦ отреклась от РПЦ и осудила аннексию Крыма
общество 12:59
Евкуров назвал главное событие года для Ингушетии
происшествия 12:54
Прокуратура организовала проверку из-за аварии в Саратове
спорт 12:47
Напавший на Глушакова фанат пообещал меры «порадикальнее»
общество 12:44
Балтийский флот РФ отразил «атаку» диверсантов
общество 12:41
Дорожный патруль помогает московским автомобилистам
политика 12:40
МИД России заявил о крахе мировой безопасности без ДРСМД
политика 12:37
США выделят Украине деньги на очередную провокацию
Другие новости
в мире 13:05
УПЦ отреклась от РПЦ и осудила аннексию Крыма
в мире 12:35
Украинцев научат национальному языку
в мире 12:31
NASA раскрыло секрет рождественского меню на МКС
в мире 12:08
Простесты «жёлтых жилетов» привели к десятой жертве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top