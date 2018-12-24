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Неизвестный протаранил церковь в Огайо

Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Шесть человек пострадали в американском городе Колумбус, штат Огайо. Там автомобиль врезался в стену церкви.

Инцидент произошёл во время воскресной службы, на которую собралось около ста человек. Автомобиль насквозь протаранил стену церкви. Шесть человек получили травмы и порезы от осколков витражей, передаёт Associated Press.

По словам священника Джея Андерсона, в момент ЧП люди собрались в церкви на выступление хора в преддверии Рождества. Когда машина протаранила здание, стена, по мнению священнослужителя, «буквально взорвалась».

Как писал News.ru, школьницы из американского города Бартау в штате Флорида решили убить около двадцати учащихся младших классов и выпить их кровь. Девочки, задумавшие стать каннибалами, были пойманы в октябре.


#сша #церковь #происшествие
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