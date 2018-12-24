Неизвестный протаранил церковь в Огайо

https://news.ru/storage/news/50e9013194c4ec7fe7888bd9ca42bc12/3ed5d907-50cd-436c-8176-4f7e54474afc_850.jpg Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шесть человек пострадали в американском городе Колумбус, штат Огайо. Там автомобиль врезался в стену церкви.

Инцидент произошёл во время воскресной службы, на которую собралось около ста человек. Автомобиль насквозь протаранил стену церкви. Шесть человек получили травмы и порезы от осколков витражей, передаёт Associated Press.

По словам священника Джея Андерсона, в момент ЧП люди собрались в церкви на выступление хора в преддверии Рождества. Когда машина протаранила здание, стена, по мнению священнослужителя, «буквально взорвалась».

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