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Неизвестный общался с конгрессменами США через смс

Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

ФБР США расследует дело о получении конгрессменами-республиканцами смс-сообщений, отправитель которых выдавал себя за помощника вице-президента Майкла Пенса и добивался получения разного рода информации.

По некоторым данным, ряд членов Палаты представителей Конгресса страны получили текстовые сообщения от неустановленного лица, представлявшегося Алиссой Фарой.

Автор посланий пытался узнать, где находятся конгрессмены и могут ли они провести личную встречу, передаёт The Wall Street Journal.

Ранее News.ru писал, что хакеры выложили в открытый доступ личные данные сотен политиков из ФРГ. Кибератаке подверглись все партии Бундестага, кроме «Альтернативы для Германии».


#сша #конгресс #сообщения #смс
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