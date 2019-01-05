Неизвестный общался с конгрессменами США через смс

https://news.ru/storage/news/d8641dcbab6834e6c9859318d9b8dbed/0da35a39-6335-47c4-9c3c-21082ed896fe_850.jpg Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

ФБР США расследует дело о получении конгрессменами-республиканцами смс-сообщений, отправитель которых выдавал себя за помощника вице-президента Майкла Пенса и добивался получения разного рода информации.

По некоторым данным, ряд членов Палаты представителей Конгресса страны получили текстовые сообщения от неустановленного лица, представлявшегося Алиссой Фарой.

Автор посланий пытался узнать, где находятся конгрессмены и могут ли они провести личную встречу, передаёт The Wall Street Journal.

Ранее News.ru писал, что хакеры выложили в открытый доступ личные данные сотен политиков из ФРГ. Кибератаке подверглись все партии Бундестага, кроме «Альтернативы для Германии».