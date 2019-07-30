https://static.news.ru/photo/52334f06-b395-11e9-8b1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xolo/Xinhua/Global Look Press

Журналиста Рохелио Баррагана убили неизвестные злоумышленники в Мексике. Тело мужчины нашли в багажнике автомобиля.

Погибший руководил новостным порталом Guerrero al Instante в штате Герреро. Однако машину, в котором спрятали труп, обнаружили в муниципалитете Сакатепек в соседнем регионе Морелос. Покойного опознала его мать, сообщает газета Universal .

При осмотре тела эксперты зафиксировали лицевую и черепно-мозговую травмы. По предварительным данным, Барраган — седьмой убитый журналист в Мексике в 2019 году. В 2018-м в стране погибли десять сотрудников СМИ.

Ранее News.ru сообщал, что легендарный мексиканский боксёр Хулио Сезар Чавес стал жертвой вооружённого нападения в своей стране. По словам бойца, к его голове приставили пистолет, а затем грабители «выхватили часы и цепочку».

57-летний Чавес — первый в истории Мексики чемпион мира в трёх дивизионах.