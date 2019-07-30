Журналиста Рохелио Баррагана убили неизвестные злоумышленники в Мексике. Тело мужчины нашли в багажнике автомобиля.
Погибший руководил новостным порталом Guerrero al Instante в штате Герреро. Однако машину, в котором спрятали труп, обнаружили в муниципалитете Сакатепек в соседнем регионе Морелос. Покойного опознала его мать, сообщает газета
При осмотре тела эксперты зафиксировали лицевую и черепно-мозговую травмы. По предварительным данным, Барраган — седьмой убитый журналист в Мексике в 2019 году. В 2018-м в стране погибли десять сотрудников СМИ.
Ранее News.ru сообщал, что легендарный мексиканский боксёр Хулио Сезар Чавес стал жертвой вооружённого нападения в своей стране. По словам бойца, к его голове приставили пистолет, а затем грабители «выхватили часы и цепочку».
57-летний Чавес — первый в истории Мексики чемпион мира в трёх дивизионах.