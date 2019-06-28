https://static.news.ru/photo/2a1f3282-9b2b-11e9-bf51-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/OppositionPlatform

Член «Оппозиционной платформы — За жизнь» Андрей Лесик сообщил, что неизвестные облили краской харьковский офис партии, лидером которой является Юрий Бойко.

На офис в Харькове вновь напали, — написал политик в Facebook.

Он добавил, что представители партии и её соратники не успели устранить последствия прошлого погрома, как уже произошёл новый. Поэтому было принято решение написать жалобу в правоохранительные органы.

Как ранее писал News.ru, Бойко призвал оппозиционеров Украины объединиться, чтобы решить проблемы в стране. Он подчеркнул, что на сегодняшний день избирателям как никогда нужно объединение оппозиционных сил, дабы решить ключевые проблемы государства и народа.