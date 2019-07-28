https://static.news.ru/photo/6134298a-b142-11e9-84c7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Enest/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Памятник воинам Украинской повстанческой армии (запрещена в России) в Харькове подвергся нападению. Неизвестные облили его краской. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

Информация о происшествии в Молодёжном парке поступила в полицию 28 июля в 8:22. На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Полицейские установили, что преступники залили красной краской памятный знак, — говорится в сообщении Главного управления национальной полиции .

Памятный знак УПА в Харькове появился в 1996 году. В апреле 2013 года его уничтожили неизвестные. Установленный вместо мемориала крест был спилен в ночь на 6 февраля 2014 года. Через несколько месяцев памятный знак восстановили в виде таблички.

Повстанцы, которым он посвящён, воевали против Красной армии на западе Украины в годы Второй мировой войны. После её окончания организация продолжила действовать экстремистскими методами против советской власти.

Как ранее писал News.ru, украинские националисты 2 июня во время пикета съезда партии «Доверяй делам» снесли бюст Жукова. При этом радикалы заявили, что действуют в рамках закона о так называемой декоммунизации. Мэр города Геннадий Кернес назвал вандалов «отбросами общества» и, кроме того, пообещал вернуть улице историческое имя.

После сноса памятника полиция возбудила два уголовных дела. Мемориал уже восстановили.