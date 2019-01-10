Неизвестные напали на посольство Венесуэлы в Перу

https://news.ru/storage/news/f07ae90686ad5ae40cf32b259b042956/2257ca4a-2013-4a97-9c40-9fca8b182bea_850.jpg Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что на посольство страны в столице Перу Лиме было совершено нападение. Инцидент произошёл на фоне обострения отношений между двумя странами. Ответственность за случившееся власти Венесуэлы возложили на руководство Перу.

«Мы возлагаем ответственность на правительство Перу за любые последствия в отношении нашего дипломатического персонала и посольства в Лиме, которые сегодня стали объектом нескольких атак, включая группу бандитов, которые вошли в здание», — написал Арреаса в Twitter.

Hacemos responsable al gobierno del Perú ante cualquier consecuencia contra nuestro personal diplomático y Embajada en Lima, que hoy han sido objeto de varios ataques, incluyendo un grupo de bandidos que ingresó en nuestra sede. Les exigimos que cumplan con la Convención de Viena — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 10 января 2019 г.

Хорхе Арреаса подчеркнул, что Венесуэла требует исполнения Венской конвенции.

Esta es la enérgica Nota de Protesta que entregamos ayer a los gobiernos reunidos en el autodenominado grupo de Lima en defensa de nuestra soberanía e integridad territorial. Toda Venezuela exige una inmediata rectificación y respeto a los principios del Derecho Internacional: pic.twitter.com/VhKsZx1R13 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 10 января 2019 г.

Ранее власти Перу отозвали из Венесуэлы временного поверенного, первого секретаря Росу Альварес Нуньес. Решение принято после вступления венесуэльского лидера Николаса Мадуро на новый президентский срок, сообщает МИД Перу.

Как писал News.ru, Парагвай разрывает дипотношения с Венесуэлой. Посольство Парагвая в Венесуэле будет закрыто, дипломаты вернутся на родину, сообщил президент Марио Абдо Бенитес. Решение о прекращении дипломатических отношений с Боливарианской Республикой Парагвай принял 10 января, в день вступления в должность президента Венесуэлы Николаса Мадуро на второй срок.