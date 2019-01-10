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Неизвестные напали на посольство Венесуэлы в Перу

Boris Vergara/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что на посольство страны в столице Перу Лиме было совершено нападение. Инцидент произошёл на фоне обострения отношений между двумя странами. Ответственность за случившееся власти Венесуэлы возложили на руководство Перу. 

«Мы возлагаем ответственность на правительство Перу за любые последствия в отношении нашего дипломатического персонала и посольства в Лиме, которые сегодня стали объектом нескольких атак, включая группу бандитов, которые вошли в здание», — написал Арреаса в Twitter.

Хорхе Арреаса подчеркнул, что Венесуэла требует исполнения Венской конвенции.

Ранее власти Перу отозвали из Венесуэлы временного поверенного, первого секретаря Росу Альварес Нуньес. Решение принято после вступления венесуэльского лидера Николаса Мадуро на новый президентский срок, сообщает МИД Перу.

Как писал News.ru, Парагвай разрывает дипотношения с Венесуэлой. Посольство Парагвая в Венесуэле будет закрыто, дипломаты вернутся на родину, сообщил президент Марио Абдо Бенитес. Решение о прекращении дипломатических отношений с Боливарианской Республикой Парагвай принял 10 января, в день вступления в должность президента Венесуэлы Николаса Мадуро на второй срок.


#венесуэла #нападение #ЧП #МИД #ХорхеАрреас
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