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Власти США рассматривают возможность введения трёх пакетов санкций против Турции из-за покупки ею российских ЗРК С-400. Эти меры вызваны тем, что Анкара окончательно подорвала доверие Вашингтона.

Как сообщает Bloomberg, наибольшую поддержку в Совете национальной безопасности получил проект санкций против турецких оборонных предприятий. Согласно документу, турецкие компании не смогут закупать детали американского производства и продавать свои изделия...