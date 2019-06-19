Неизвестные попытались поджечь четыре стратегически важных объекта в австрийском городе Грац. Целью злоумышленников стали ратуша, суд, здание городского областного городского управления и вокзал.
По данным полиции, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного подозреваемого.
На места ЧП прибыли все оперативные службы города. Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует, передаёт
Ранее News.ru писал, что блокировка сайта с пиратским контентом мотивировала 20-летнего жителя Ульяновска к трём попыткам поджечь здание городского управления Роскомнадзора.