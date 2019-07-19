https://static.news.ru/photo/44e59300-ac46-11e9-8ab0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: David Guzman/Global Look Press

Как минимум пять человек погибли и шестеро ранены в результате нападения неизвестных в баре туристической зоны курорта Акапулько в Мексике. Злоумышленники скрылись с места преступления, полиция задержала лишь одного подозреваемого.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что обстоятельства происшествия расследуются, полицейские пока не озвучивают версии о возможных мотивах преступников. Уровень преступности в Мексике возрастает с каждым годом. Так, в 2018 году в стране были убиты более 33,3 тыс. человек, а с января по май 2019 – 14,13 тыс., что на 5% больше, чем в аналогичный период 2018 года.

Ранее News.ru писал, что российский видеоблогер Алексей Макеев приговорён в Мексике к 37 годам и 6 месяцам тюрьмы за убийство.