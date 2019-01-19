Неисправность остановила энергоблок украинской АЭС

Третий энергоблок Ровенской АЭС (Украина) остановили для устранения неполадок. На станции работает комиссия для выяснения причин неисправности.
Сработала автоматическая система технологической защиты. Турбогенератор ТГ-5 отключён от сети, мощность реактора снижена до 37%, сообщает официальный сайт «Энергоатома».
«Радиационный фон, а также противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории РАЭС находятся в пределах действующих норм и не менялись», — говорится в сообщении.
Первый энергоблок Ровенской АЭС был отключён 29 декабря 2018 года для планового капитального ремонта. Предполагается, что он займёт около 63 суток.
Ранее News.ru писал о том, что первый энергоблок Ленинградской АЭС был остановлен навсегда после истечения срока эксплуатации. Старую конструкцию чернобыльского типа заменит ВВЭР-1200, прошедший все испытания.