Неисправность остановила энергоблок украинской АЭС

https://news.ru/storage/news/f752ba22fb6424b430fd4aec9aa350eb/d4f40111-594a-45ec-b115-ac3b0c41ab0d_850.jpg Rosenergoatom Concern JSC/Global Look Press

Третий энергоблок Ровенской АЭС (Украина) остановили для устранения неполадок. На станции работает комиссия для выяснения причин неисправности.

Сработала автоматическая система технологической защиты. Турбогенератор ТГ-5 отключён от сети, мощность реактора снижена до 37%, сообщает официальный сайт «Энергоатома».

«Радиационный фон, а также противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории РАЭС находятся в пределах действующих норм и не менялись», — говорится в сообщении.

Первый энергоблок Ровенской АЭС был отключён 29 декабря 2018 года для планового капитального ремонта. Предполагается, что он займёт около 63 суток.

Ранее News.ru писал о том, что первый энергоблок Ленинградской АЭС был остановлен навсегда после истечения срока эксплуатации. Старую конструкцию чернобыльского типа заменит ВВЭР-1200, прошедший все испытания.