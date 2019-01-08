Нефтяной танкер взорвался в Гонконге

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В Южно-Китайском море, у берегов гонконгского острова Ламма взорвался и загорелся нефтяной танкер. Жертвой стал по меньшей мере один человек.

Инцидент произошёл около 06:30 мск. Всего на борту судна находились 22 человека, несколько из них успели прыгнуть в воду. На месте происшествия развёрнута поисково-спасательная операция, в ней задействованы пожарные катера и вертолёт, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на местную полицию. Причины взрыва пока неизвестны. Какой стране принадлежит танкер, также не уточняется.

Ранее News.ru писал о том, что в Чёрном море у берегов Турции затонул сухогруз, на борту которого находились в том числе граждане России.