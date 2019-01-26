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Нефтяная отрасль Венесуэлы стала театром войны

Chris Huby//Global Look Press

в мире [ версия для печати ]
Оппозиция хочет взять под контроль ТЭК

Углубляющийся политический кризис в Венесуэле может нанести серьёзный ущерб нефтяной отрасли страны и тем самым задеть интересы не только России, но и США. Эксперты ожидают, что нефтедобыча на фоне массовых беспорядков и политической неопределённости грозит сократиться в республике примерно вдвое. Очевидно, что оппозиция намерена присвоить себе право заключать сделки с энергетическими компаниями от лица руководства страны и стать единственным переговорщиком в этой сфере от Венесуэлы.

Министерство финансов США накануне опубликовало заявление, которое проясняет дальнейшую стратегию американского руководства в отношении венесуэльских активов. В нём говорится, что президент Трамп признал Хуана Гуайдо, спикера Национальной ассамблеи (однопалатного парламента Венесуэлы) и лидера оппозиции, временно исполняющим обязанности президента, и «экономические отношения между странами должны быть приведены в соответствие с признанием Хуана Гуайдо и Национальной ассамблеи».

«Соединённые Штаты будут использовать имеющиеся в их распоряжении экономические и дипломатические инструменты для получения гарантий, что торговые операции, в том числе связанные с находящимися под контролем государства предприятиями и государственными резервами, проводились властями Венесуэлы с учётом этого признания», — отмечается в сообщении.

Несмотря на то, что экспорт нефти в Венесуэле значительно сократился, он по-прежнему важен для мирового рынка «чёрного золота» и особенно для американских нефтеперерабатывающих заводов, которые используют тяжелое венесуэльское сырье. Около 500 тыс. баррелей сырой нефти экспортируется из Боливарианской Республики в Соединённые Штаты каждый день. Неопределённость с венесуэльским «чёрным золотом» может иметь драматические последствия: это, вероятнее всего, приведёт к падению добычи нефти в Венесуэле на 40% в этом году, считает глава Torino Capital Франциско Родригес. Американские компании, такие как Schlumberger, по-прежнему работают в Венесуэле, и Каракас полагается на импорт запчастей и топлива из США для поддержания своей промышленности. Вероятно, чтобы снизить риски, чиновники администрации Дональда Трампа изучают вариант с созданием отдельных управляющих советов для таких гигантов, как Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) и Citgo Petroleum под патронажем Гуайдо.

Roman Camacho/Global Look Press

Сам лидер венесуэльской оппозиции, похоже, прекрасно сознаёт свою миссию. «Начинается процесс защиты венесуэльских активов. Мы не допустим новых злоупотреблений и воровства денег на еду, лекарства, а также на будущее наших детей», — написал в Twitter Гуайдо. Так он прокомментировал материал Bloombergо решении Центробанка Великобритании отказать правительству Мадуро в просьбе вернуть в страну золотые слитки на сумму $1,2 млрд. Источники агентства уточнили, что причиной такого решения судебных органов стала просьба ряда американских высокопоставленных чиновников, в том числе помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона и шефа американской дипломатии Майкла Помпео. Они, как уточняется, просили помочь «отрезать доступ венесуэльского режима к иностранным активам».

Информированные источники сообщили агентству Reuters, что компания Citgo в настоящее время занимается разработкой юридической стратегии для того, чтобы избежать смены руководства в предприятии и передачи доходов венесуэльской оппозиции. Одна из основных проблем компании заключается в том, что она зарегистрирована в американском штате Делавэр, но принадлежит Венесуэле. 

«В настоящее время в Венесуэле два президента. США признают одного из них, однако назначал совет директоров Citgo другой (имеется в виду Николас Мадуро — News.ru)», — приводит Reuters слова источника, который попытался резюмировать комплекс проблем, с которыми сейчас сталкивается компания. 

По данным агентства, лидер оппозиции обдумывает сценарий с назначением нового совета директоров Citgo, что позволит ему заполучить доступ к средствам нефтеперерабатывающей компании.


#нефть #венесуэла #николасмадуро
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