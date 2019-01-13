Нефтехимический завод загорелся на Украине

https://news.ru/storage/news/2b1a1bead4babea016eb90c6e136409b/5f9e13c4-cc46-41d3-a459-b820d223d8c0_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нефтехимический завод «Карпатнефтехим» полыхает в городе Калуш Ивано-Франковской области на Украине. Происходит факельное горение пирогаза.

По данным МВД страны, работники предприятия смогли самостоятельно перекрыть задвижки и остановить подачу пирогаза в установки. В настоящее время специалисты пытаются охладить расположенные рядом объекты.

К тушению пожара привлечены 19 единиц техники и 105 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений УДСНС в области. В настоящее время возгорание локализовано.

ООО «Карпатнефтехим» является единственным на Украине производителем этилена, пропилена, бензола, фракции С9, полиэтилена, а также каустической соды и поливинилхлорида суспензионного.

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