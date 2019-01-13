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Нефтехимический завод загорелся на Украине

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Нефтехимический завод «Карпатнефтехим» полыхает в городе Калуш Ивано-Франковской области на Украине. Происходит факельное горение пирогаза.

По данным МВД страны, работники предприятия смогли самостоятельно перекрыть задвижки и остановить подачу пирогаза в установки. В настоящее время специалисты пытаются охладить расположенные рядом объекты.

К тушению пожара привлечены 19 единиц техники и 105 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений УДСНС в области. В настоящее время возгорание локализовано.

ООО «Карпатнефтехим» является единственным на Украине производителем этилена, пропилена, бензола, фракции С9, полиэтилена, а также каустической соды и поливинилхлорида суспензионного. 

Ранее News.ru писал о том, что два газовых баллона взорвались на крыше жилого девятиэтажного дома в городе Щёлкино Ленинского района Крыма. Пострадавших нет. Разрушений в результате этого ЧП не произошло.


#украина #пожар
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