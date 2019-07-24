https://static.news.ru/photo/da2b356a-9476-11e9-b076-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Жители Великобритании выразили протест против политики нового премьер-министра страны Бориса Джонсона.

По данным источника РИА Новости , в настоящее время несколько сотен британцев собрались в центре Лондона, они выкрикивают лозунги с требованием остановить Brexit, а также выражают недовольство тем, как был выбран новый премьер, и его личностными качествами.

Отмечается, что митингующие зажгли две дымовые шашки красного цвета. При этом данных о задержаниях и нарушениях правопорядка в полиции не зафиксировано. К месту проведения акции направлены несколько десятков полицейских, которые ограничили периметр проведения митинга.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первые назначения на новом посту. Должность канцлера Казначейства получил экс-глава МВД Саджид Джавид. Вместо него министром внутренних дел стала Прити Пател, которая в 2016–2017 годах занимала пост министра по делам международного развития. Бывший заместитель Джавида в МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес назначен главой оборонного ведомства.