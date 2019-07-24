Жители Великобритании выразили протест против политики нового премьер-министра страны Бориса Джонсона.
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Отмечается, что митингующие зажгли две дымовые шашки красного цвета. При этом данных о задержаниях и нарушениях правопорядка в полиции не зафиксировано. К месту проведения акции направлены несколько десятков полицейских, которые ограничили периметр проведения митинга.
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первые назначения на новом посту. Должность канцлера Казначейства получил экс-глава МВД Саджид Джавид. Вместо него министром внутренних дел стала Прити Пател, которая в 2016–2017 годах занимала пост министра по делам международного развития. Бывший заместитель Джавида в МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес назначен главой оборонного ведомства.