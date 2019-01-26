Небензя: на кандидатов в президенты Венесуэлы давили

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Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о наличии свидетельств того, что Соединённые Штаты оказывали давление на кандидатов в президенты Венесуэлы.

«20 мая 2018 года венесуэльский народ вновь поддержал кандидатуру Николаса Мадуро в качестве президента государства, отдав ему почти 68% голосов», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

По его словам, Вашингтон, предвидя такой сценарий, сделал всё для того, чтобы дискредитировать голосование с самого начала.

Как ранее писал News.ru, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский союз признает оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, если Каракас не объявит о проведении внеочередных выборов. В своём решении Могерини апеллирует к конституции Венесуэлы.