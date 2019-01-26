USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,578.11 $
МОСКВА-12°C22:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Переворот в Венесуэле сравнили с протестами во Франции

Rayner Pena/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сравнил ситуацию в Венесуэле с протестами «жёлтых жилетов» во Франции.

«Как бы вы отнеслись, если бы РФ предложила бы обсудить в Совете Безопасности ситуацию во Франции и протесты "жёлтых жилетов"?» — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Он заверил представителя Франции в том, что Россия не собирается выступать с такой инициативой.

Как ранее писал News.ru, Василий Небензя призвал отказаться от угроз и ультиматумов по ситуации в Венесуэле и способствовать диалогу в правовом поле.


самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Сапожники объяснили дырку на обуви принца Уильяма


читайте также
в мире 19:34, 26 января 2019
Небензя призвал отказаться от угроз по ситуации в Венесуэле
в мире 19:09, 26 января 2019
Небензя: на кандидатов в президенты Венесуэлы давили
в мире 18:52, 26 января 2019
Франция: ситуация в Венесуэле угрожает безопасности региона
Лента новостей
в мире 21:48
Работу Бэнкси украли в Париже
в мире 21:34
Заседание СБ ООН стало попыткой легитимизировать переворот
политика 21:26
Небензя: избранный президент Мадуро не нуждается в защите РФ
шоу-бизнес 21:08
Собчак рассказала о скандале на НТВ после драки Виторгана
спорт 20:59
Фернандес отреагировал на седьмое золото ЧЕ
Другие новости
в мире 21:48
Работу Бэнкси украли в Париже
в мире 21:34
Заседание СБ ООН стало попыткой легитимизировать переворот
в мире 20:52
Китай выступил против вмешательства в дела Венесуэлы
в мире 20:40
Гуайдо: посольство США остаётся в Каракасе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top