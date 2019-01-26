Переворот в Венесуэле сравнили с протестами во Франции

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сравнил ситуацию в Венесуэле с протестами «жёлтых жилетов» во Франции.

«Как бы вы отнеслись, если бы РФ предложила бы обсудить в Совете Безопасности ситуацию во Франции и протесты "жёлтых жилетов"?» — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Он заверил представителя Франции в том, что Россия не собирается выступать с такой инициативой.

Как ранее писал News.ru, Василий Небензя призвал отказаться от угроз и ультиматумов по ситуации в Венесуэле и способствовать диалогу в правовом поле.