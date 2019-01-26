Небензя призвал отказаться от угроз по ситуации в Венесуэле

https://news.ru/storage/news/b65db8037029c9445f8d5c5d0c3ad0f9/423c7fa5-2a82-4442-88dc-a92735c9d0c1_850.jpg Rafael Hernandez/dpa/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал отказаться от угроз и ультиматумов по ситуации в Венесуэле и способствовать диалогу в правовом поле.

«Считаем как никогда важным понизить градус риторики, отказаться от угроз и ультиматумов, способствовать тому, чтобы в Венесуэле начался диалог в правовом поле и чтобы ситуация стабилизировалась», — сказал Небензя на заседании СБ ООН по Венесуэле.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский союз признает оппозиционера Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы, если президент Николас Мадуро не согласится на проведение внеочередных выборов. В своём решении Могерини апеллирует к конституции Венесуэлы.

Как писал News.ru, члены Совета Безопасности ООН проголосовали за то, чтобы вынести на обсуждение вопрос о ситуации в Венесуэле. В итоге девять стран проголосовали за, две страны воздержались, против высказалось четыре государства. Россия выступила против. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что Соединённые Штаты пытаются совершить госпереворот в Венесуэле.