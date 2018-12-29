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Небензя назвал правильным шагом уход США из Сирии

Cpl. Rachel Diehm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что вывод войск США из Сирии является шагом в правильном направлении.

«Уход американских подразделений позволит продвинуться по ряду направлений, в первую очередь, и мы неоднократно об этом говорили, это разблокирует патовую ситуацию вокруг лагеря беженцев "Рукбан"», — сказал Небензя в интервью РИА Новости.

По его словам, теперь доставка гумпомощи в «Рукбан» станет проще, пишет ФАН.

Как ранее писал News.ru, специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, уходящий в отставку, назвал вывод войск США из Сирии рискованным из-за последующего усиления позиций террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Он подчеркнул, что тяжелее всего после вывода американских войск придётся курдам, добавив, что этот народ является важным компонентом в Сирии, который нельзя игнорировать.


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