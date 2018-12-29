Небензя назвал правильным шагом уход США из Сирии

https://news.ru/storage/news/26b10e8caf289d2fe21347f1cb825169/3cf6d41c-abfd-4f4b-a7d1-f877934172be_850.jpg Cpl. Rachel Diehm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что вывод войск США из Сирии является шагом в правильном направлении.

«Уход американских подразделений позволит продвинуться по ряду направлений, в первую очередь, и мы неоднократно об этом говорили, это разблокирует патовую ситуацию вокруг лагеря беженцев "Рукбан"», — сказал Небензя в интервью РИА Новости.

По его словам, теперь доставка гумпомощи в «Рукбан» станет проще, пишет ФАН.

Как ранее писал News.ru, специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, уходящий в отставку, назвал вывод войск США из Сирии рискованным из-за последующего усиления позиций террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Он подчеркнул, что тяжелее всего после вывода американских войск придётся курдам, добавив, что этот народ является важным компонентом в Сирии, который нельзя игнорировать.