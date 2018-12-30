Не все страны ЕС готовы к «жёсткому» варианту Brexit

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Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём заявила, что не все страны Евросоюза готовы к «жёсткому» Brexit.

«Некоторые страны начали подготовку к такому сценарию, но не все действительно хорошо готовы», — сказала Мальмстрём в интервью агентству DPA.

По её мнению, в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения «всё было бы разорвано», на заключение торговых соглашений потребовалось бы время. Она отметила, что лучшим вариантом был бы упорядоченный выход.

Ранее News.ru писал, что Brexit может быть остановлен в случае, если парламент отклонит сделку по условиям выхода страны из Евросоюза. Так считает министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс. Голосование по сделке по Brexit в парламенте Великобритании должно пройти в январе 2019 года.