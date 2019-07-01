https://static.news.ru/photo/14e5b658-9bf7-11e9-ba1a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rahmat Alizadah/XinHua/Global Look Press

Ранения при взрыве в дипломатическом квартале города Кабул получили по меньшей мере 50 детей, сообщило Министерство образования Афганистана.

Среди пострадавших также находятся шесть журналистов местного телевидения, передаёт агентство Pajhwok .

В настоящее время проходит операция по ликвидации террористов, которые причастны к инциденту. По данным уполномоченных органов, от двух до пяти боевиков укрылись в одном из строящихся зданий рядом с местом взрыва, сообщает TOLOnews .

Как писал News.ru, ранее официальный представитель Минздрава страны Вахидулла Маяр сообщил, что в результате происшествия пострадали не менее 68 человек.

Взрыв прогремел в полицейском округе № 16, неподалёку от логистического центра Минобороны Афганистана. На место происшествия прибыли силы спецназа. Двое нападавших, укрывшись в строящемся здании напротив, вступили в перестрелку с силовиками.