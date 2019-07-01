Ранения при взрыве в дипломатическом квартале города Кабул получили по меньшей мере 50 детей, сообщило Министерство образования Афганистана.
Среди пострадавших также находятся шесть журналистов местного телевидения, передаёт агентство
В настоящее время проходит операция по ликвидации террористов, которые причастны к инциденту. По данным уполномоченных органов, от двух до пяти боевиков укрылись в одном из строящихся зданий рядом с местом взрыва, сообщает
Как писал News.ru, ранее официальный представитель Минздрава страны Вахидулла Маяр сообщил, что в результате происшествия пострадали не менее 68 человек.
Взрыв прогремел в полицейском округе № 16, неподалёку от логистического центра Минобороны Афганистана. На место происшествия прибыли силы спецназа. Двое нападавших, укрывшись в строящемся здании напротив, вступили в перестрелку с силовиками.