NBC и интервьюер Путина договорились об увольнении

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Мегин Келли и президент РФ Владимир Путин

Телеведущая Мегин Келли покинет NBC News с отступными. Журналистка и руководство телеканала договорились о выплате при увольнении.

«Стороны решили свои разногласия, и Мегин Келли больше не является сотрудником NBC», — сообщил представители телеканала.

Сумма официально не называется. Источники NBC рассказали, что Келли получит остаток от её трехлетнего контракта на $69 млн, выплату в $30 млн.

В октябре 2018 года NBC решил расстаться с Келли после её заявлений в авторском шоу. В эфире Мегин сказала, что белый гражданин США не может на Хэллоуин использовать чёрный грим, не оказавшись объектом критики. С аналогичными проблемами, по ее мнению, столкнутся и афроамериканцы. Позже Келли извинилась в прямом эфире за свои слова.

Келли дважды общалась с президентом России Владимиром Путиным. В июне 2017 года она брала у него интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Второй раз беседа состоялась весной 2018 года.

Ранее News.ru писал, что издание Meduza, штаб-квартира которого находится в Риге, за непродолжительный отрезок времени покинули девять сотрудников, часть перешла на удалённую работу. Одна из причин — атмосфера, сложившаяся в редакции.