USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,651.16 $
МОСКВА-11°C22:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

NBC и интервьюер Путина договорились об увольнении

Мегин Келли и президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Мегин Келли и президент РФ Владимир Путин

в мире [ версия для печати ]

Телеведущая Мегин Келли покинет NBC News с отступными. Журналистка и руководство телеканала договорились о выплате при увольнении.

«Стороны решили свои разногласия, и Мегин Келли больше не является сотрудником NBC», — сообщил представители телеканала.

Сумма официально не называется. Источники NBC рассказали, что Келли получит остаток от её трехлетнего контракта на $69 млн, выплату в $30 млн.

В октябре 2018 года NBC решил расстаться с Келли после её заявлений в авторском шоу. В эфире Мегин сказала, что белый гражданин США не может на Хэллоуин использовать чёрный грим, не оказавшись объектом критики. С аналогичными проблемами, по ее мнению, столкнутся и афроамериканцы. Позже Келли извинилась в прямом эфире за свои слова.

Келли дважды общалась с президентом России Владимиром Путиным. В июне 2017 года она брала у него интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Второй раз беседа состоялась весной 2018 года.

Ранее News.ru писал, что издание Meduza, штаб-квартира которого находится в Риге, за непродолжительный отрезок времени покинули девять сотрудников, часть перешла на удалённую работу. Одна из причин — атмосфера, сложившаяся в редакции.


#владимирпутин #увольнение #телеведущая
самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
экономика 12:42, 27 декабря 2018
Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях
политика 17:05, 26 декабря 2018
Милонов положительно отозвался об увольнении Глацких
в мире 09:50, 25 декабря 2018
Трамп думает об увольнении главы Минфина США
Лента новостей
экономика 22:00
Росатом рассказал о строительстве плавучей АЭС
происшествия 21:49
Раненые полицейские переведены в реанимацию
в мире 21:29
Новые правила секса на Украине разъяснили на примере чая
в мире 21:21
США намерены избавиться от присутствия иранских сил в Сирии
в мире 21:18
Строительство скоростной дороги до Лиона поддержали в Турине
Другие новости
в мире 21:29
Новые правила секса на Украине разъяснили на примере чая
в мире 21:21
США намерены избавиться от присутствия иранских сил в Сирии
в мире 21:18
Строительство скоростной дороги до Лиона поддержали в Турине
в мире 21:01
Помпео обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top