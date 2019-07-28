https://static.news.ru/photo/f9fb52ce-b133-11e9-bef4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Украинские самолёты Ил-76, которые были сбиты в Ливии силами правительства национального согласия (ПНС), перевозили оружие из ОАЭ.

Об этом сообщает издание «Зеркало недели» . Согласно его данным, воздушные суда были наняты частной украинской компанией для перевозок одной из сторон конфликта в Ливии.

Самолёты были сбиты в результате ракетного удара ПНС по аэропорту Аль-Джуфра. Ими управляли украинские пилоты, один из них погиб.

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