Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Украинские самолёты Ил-76, которые были сбиты в Ливии силами правительства национального согласия (ПНС), перевозили оружие из ОАЭ.

Об этом сообщает издание «Зеркало недели». Согласно его данным, воздушные суда были наняты частной украинской компанией для перевозок одной из сторон конфликта в Ливии.

Самолёты были сбиты в результате ракетного удара ПНС по аэропорту Аль-Джуфра. Ими управляли украинские пилоты, один из них погиб.

Ранее News.ru писал о том, что представителям США лучше приехать в Крым с официальным визитом, чем изучать обстановку в регионе с помощью военных самолётов. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Руслан Бальбек.

 

 

News.ru в соцсетях