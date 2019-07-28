Украинские самолёты Ил-76, которые были сбиты в Ливии силами правительства национального согласия (ПНС), перевозили оружие из ОАЭ.
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Самолёты были сбиты в результате ракетного удара ПНС по аэропорту Аль-Джуфра. Ими управляли украинские пилоты, один из них погиб.
Ранее News.ru писал о том, что представителям США лучше приехать в Крым с официальным визитом, чем изучать обстановку в регионе с помощью военных самолётов. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Руслан Бальбек.