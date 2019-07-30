https://static.news.ru/photo/b398263a-b2ec-11e9-ba00-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Япония, Австралия и Испания возглавили список стран с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни. США в этом перечне на 12-м месте, Россия — на 23-м.

Данные Всемирной организации здравоохранения приводит информационный ресурс The Spectator Index , который специализируется на публикации рейтингов в сфере политики, науки, спорта и экономики.

Ожидаемая продолжительность жизни в Японии составила 83,7 года. У Австралии и Испании показатель одинаковый — 82,8 года. На четвёртом месте с небольшим отставанием Италия (82,7). Пятая строчка у Израиля (82,5).

В первой десятке также Франция (82,4), Канада (82,2), Нидерланды (81,9), Норвегия (81,8) и Великобритания (81,1).

Американцы должны прожить 79,3 года, а россияне — 70,5 года.

Наиболее низкий показатель у Нигерии. Ожидаемая продолжительность жизни в этой стране составляет лишь 54,5 года.

Ранее News.ru писал, что по ожидаемой продолжительности жизни достигших 60 лет мужчин и 55 лет женщин лидируют Ингушетия, Москва и Дагестан. В аутсайдерах — Чукотка, Тыва и Еврейская автономная область.