https://static.news.ru/photo/d87dceba-9518-11e9-913b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Наиболее удобно добраться из России в Грузию после запрета полётов 8 июля можно будет рейсами компании «БелАвиа». Кроме воздушного сообщения, в страну Закавказья можно попасть на автобусе или такси.

Удобней всего добираться с пересадками через белорусскую компанию «БелАвиа». Рейсы из Минска в Тбилиси или Батуми есть почти каждый день, а до самого Минска летают почти все бюджетные авиакомпании, — пишет « МБХ Медиа ».

Издание отмечает, что самым быстрым, занимающим около шести часов, вариантом перелёта из Москвы является маршрут с пересадкой в Минске.

Сохраняется у россиян возможность перелёта азербайджанскими авиалиниями с пересадкой в Баку. Время путешествия по этому маршруту составит от девяти часов.

Также можно будет летать рейсами Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Но таких билетов меньше, чем через Минск, и, как отмечается в публикации, они дороже. К тому же самый быстрый перелёт с пересадкой в Турции займёт 16 часов.

Из Москвы в Грузию можно добраться через Армению, долетев до Гюмри или Еревана на рейсах «Победы». Но путь от Еревана до Тбилиси на поезде составляет около 10 часов, а от Гюмри — около шести. Есть варианты добраться на регулярно ходящих между соседними странами такси или автобусах.

Пока из России не закрыты наземные маршруты в Грузию. Так, из Ростова-на-Дону, Владикавказа и Краснодара можно добраться до Тбилиси на автобусе. Ближе всего (около четырёх часов) ехать от столицы Северной Осетии, причём билет обойдётся примерно в 1000 рублей.

Из Владикавказа до Тбилиси можно также доехать на такси или маршрутке.

Как писал News.ru, секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси рекомендует находящимся в Грузии россиянам установить приложение «Зарубежный помощник». Сервис был разработан МИД России и позволяет пользователям оперативно сообщать о своём местонахождении.

Ранее в Минтрансе заявили, что не позволят грузинским авиакомпаниям летать в Россию. До этого президент Владимир Путин запретил отечественным компаниям осуществлять полёты в Грузию.