Названы лучшие города России по уровню жизни

https://news.ru/storage/news/1037621e94cee057434033a819ced5af/08790430-3bc9-46e7-bee6-177730a272dd_850.jpg Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Нижний Новгород

Нижний Новгород оказался лучшим российским городом по уровню жизни. Он занял 109-е место в соответствующем рейтинге городов мира.

В тop-220 также вошли ещё четыре российских города-миллионника — Санкт-Петербург (182-е место), Москва (191-е), Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е). Таковы результаты исследования, которое провёл сервис Numbeo, специализирующийся на подобного рода статистике.

Лучшим городом мира стала столица Австралии Канберра. Тройку лидеров рейтинга также составили голландский Эйндховен и американский Роли (штат Северная Каролина).

В первой десятке населённых пунктов по уровню жизни, по мнению исследователей, находятся ещё два города из Австралии — Аделаида и Брисбен, три из США — Колумбус, Мадисон и Шарлотт, и по одному из Новой Зеландии — Веллингтон и Швейцарии — Цюрих.

Ранее News.ru сообщал, что Минск вошёл в список городов Европы, куда лучше всего отправиться в путешествие в 2019 году. В качестве причины авторы рейтинга называют безвизовый въезд, центр с хипстерскими кафе и барами, а также Европейские игры, которые пройдут там летом.