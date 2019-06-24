Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила изменить дизайн кольца, которое ей подарил принц Гарри по случаю их помолвки.
Драгоценность из жёлтого золота, украшенная алмазом из Ботсваны и двумя бриллиантами из личной коллекции принцессы Дианы, была подарена в 2017 году. Однако бывшая актриса изменила прежнюю основу кольца на более тонкую, которую дополнительно инкрустировали россыпью мелких драгоценных камней.
По данным
Ранее поклонники герцогини заметили на её руке новое кольцо — так называемое кольцо вечности.
Как писал News.ru, Меган Маркл впервые показалась на публике после рождения первенца. Законная супруга принца Гарри посетила традиционный парад в честь королевы Елизаветы.