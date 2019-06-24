https://static.news.ru/photo/6f0ce75a-1d8d-4201-80c6-4496cdbcbf3c_1024.jpg Фото: Dave Warren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила изменить дизайн кольца, которое ей подарил принц Гарри по случаю их помолвки.

Драгоценность из жёлтого золота, украшенная алмазом из Ботсваны и двумя бриллиантами из личной коллекции принцессы Дианы, была подарена в 2017 году. Однако бывшая актриса изменила прежнюю основу кольца на более тонкую, которую дополнительно инкрустировали россыпью мелких драгоценных камней.

По данным The Sun , Меган Маркл переплавила кольцо, так как из-за беременности оно стало ей слишком маленьким.

Ранее поклонники герцогини заметили на её руке новое кольцо — так называемое кольцо вечности.

Как писал News.ru, Меган Маркл впервые показалась на публике после рождения первенца. Законная супруга принца Гарри посетила традиционный парад в честь королевы Елизаветы.