Названа самая пунктуальная авиакомпания мира

https://news.ru/storage/news/9c457a8a6907997533a9b039023e3b01/10972f62-d312-46df-804d-103d78dd338d_850.jpg Camilo Freedman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний мира в 2018 году составила аналитическая фирма OAG Aviation Worldwide. Эксперты сочли, что меньше всего задержек и расхождений с расписанием было у панамской Copa Airlines.

В топ-10 также вошли латвийская Air Baltic, китайская HongKongAirlines, американская Hawaiian Airlines, таиландская Bangkok Airways, австралийская Qantas Airways, чилийская LATAM Airlines, бразильская Azul, катарская Qatar Airways и голландская KLM, следует из отчёта «Лига пунктуальности-2019», опубликованного на сайте OAG.

В списке оказалась только одна российская авиакомпания — S7, которая заняла 18-ю строчку среди самых пунктуальных магистральных авиалиний и шестую среди наиболее пунктуальных перевозчиков в Европе.

Среди аэропортов, которые в год обслуживают более 30 млн вылетающих пассажиров, лидером по пунктуальности стал токийский Ханэда. После него идут воздушные гавани Атланты в США, Чанги в Сингапуре, Денвера и Лос-Анджелеса в Штатах.

Московский аэропорт Шереметьево занял первое место в рейтинге главных аэроузлов, где в год вылетают 20−30 млн пассажиров. Аэропорт Минска стал самым пунктуальным в категории 2,5−5 млн вылетов в год.

Рейтинг был составлен на основе 58 млн сообщений о рейсах по авиакомпаниям и аэропортам. Своевременными исследователи сочли рейсы, выполненные в течение 15 минут от запланированного времени отправления либо прибытия.

Как писал ранее News.ru, немецкий исследовательский центр JACDEC, который изучает безопасность полётов, составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире. Первое место в нём уверенно заняла финская Finnair.