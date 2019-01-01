USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,762.23 $
МОСКВА-5°C12:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Названа дата коронации короля Таиланда Рамы X

Guillaume Payen/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Коронация короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) состоится после проведения парламентских выборов в стране. Голосование намечено на 24 февраля.

Церемония будет проходить в течение нескольких дней — с 4 по 6 мая. Сама коронация состоится в первый день, второй день будет посвящён празднованию этого события, а на третий король встретится с государственными и иностранными сановниками.

«Его Величество считает целесообразным провести церемонию коронации в соответствии с королевскими традициями во благо нации и королевства», — цитирует заявление двора Reuters.

Рама X взошёл на престол 1 декабря 2016 года — на 50-й день после смерти своего отца, короля Пумипона Адульядета, который правил королевством на протяжении 70 лет. По решению монарха церемония коронации была отложена до окончания годичного траура по Пумипону, которого кремировали в октябре 2017 года в Бангкоке.

Ранее News.ru сообщал о судебном процессе в отношении тайского общественного деятеля. Тот публично подверг сомнению официальную версию одного из исторических событий, что сочли оскорблением монархии.


#Таиланд #монархи #коронации
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
в мире 01:09, 26 декабря 2018
Отдыхающие в Таиланде туристы из РФ заблудились в джунглях
в мире 09:13, 11 декабря 2018
В Таиланде сняли запрет на политическую деятельность
в мире 08:24, 10 декабря 2018
Деньги подарили беднякам на Новый год в Таиланде
Лента новостей
происшествия 12:37
Пьяный подросток ранил полицейского бутылкой в Туле
происшествия 12:36
Пункт выдачи гуманитарной помощи заработал в Магнитогорске
общество 12:29
Московские предпенсионеры получат дополнительные льготы
происшествия 12:24
Президент Молдавии посочувствовал трагедии в Магнитогорске
происшествия 12:19
Врачи оценили состояние пострадавших в Парке Горького
Другие новости
в мире 12:07
Число жертв стихии на Филиппинах продолжает расти
в мире 11:55
РФ фиксирует массовые нарушения перемирия в Сирии
в мире 11:47
Военные США заявили о готовности разбомбить Нью-Йорк
в мире 11:27
«Третий пол» ввели в Германии для интерсексуалов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top