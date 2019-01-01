Названа дата коронации короля Таиланда Рамы X

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Коронация короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) состоится после проведения парламентских выборов в стране. Голосование намечено на 24 февраля.

Церемония будет проходить в течение нескольких дней — с 4 по 6 мая. Сама коронация состоится в первый день, второй день будет посвящён празднованию этого события, а на третий король встретится с государственными и иностранными сановниками.

«Его Величество считает целесообразным провести церемонию коронации в соответствии с королевскими традициями во благо нации и королевства», — цитирует заявление двора Reuters.

Рама X взошёл на престол 1 декабря 2016 года — на 50-й день после смерти своего отца, короля Пумипона Адульядета, который правил королевством на протяжении 70 лет. По решению монарха церемония коронации была отложена до окончания годичного траура по Пумипону, которого кремировали в октябре 2017 года в Бангкоке.

Ранее News.ru сообщал о судебном процессе в отношении тайского общественного деятеля. Тот публично подверг сомнению официальную версию одного из исторических событий, что сочли оскорблением монархии.