Владимир Зеленский за свою работу на посту президента Украины получает в месяц 28 тысяч гривен. Это примерно равно 70,5 тысячи рублей.
Из данной суммы вычитаются налоги и сборы в размере 5460 гривен (14 тысяч рублей). Об этом сообщает «
В ведомстве отметили, что каких-либо премий или надбавок Зеленский не получает, а пятый президент Украины Пётр Порошенко имел такую же зарплату.
Ранее News.ru сообщал, что Печерский суд Киева отказал в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Такое ходатайство заявляла Генпрокуратура страны. Обеспечительные меры было предложено наложить в рамках дела о пособничестве следующему экс-президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье» в Вышгородском районе Киевской области. Причём надзорное ведомство предлагало так поступить дважды, но оба раза получало отказ.