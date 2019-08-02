https://static.news.ru/photo/18136c2e-b5a3-11e9-aa27-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский за свою работу на посту президента Украины получает в месяц 28 тысяч гривен. Это примерно равно 70,5 тысячи рублей.

Из данной суммы вычитаются налоги и сборы в размере 5460 гривен (14 тысяч рублей). Об этом сообщает « Громадське » со ссылкой на Государственное управление делами Украины.

В ведомстве отметили, что каких-либо премий или надбавок Зеленский не получает, а пятый президент Украины Пётр Порошенко имел такую же зарплату.

Ранее News.ru сообщал, что Печерский суд Киева отказал в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Такое ходатайство заявляла Генпрокуратура страны. Обеспечительные меры было предложено наложить в рамках дела о пособничестве следующему экс-президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье» в Вышгородском районе Киевской области. Причём надзорное ведомство предлагало так поступить дважды, но оба раза получало отказ.