Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Жители восточной Германии высказались за сближение с Россией. Об этом заявили 72% респондентов, принявших участие в опросе, опубликованном в газете Der Tagesspiegel.

При этом среди граждан, проживающих в западной части Германии, за налаживание отношений с Москвой высказались 54% опрошенных. Политику Запада в отношении России считает неверной, вероятно, такое же большое количество людей,...