После победы партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду украинское правительство может возглавить заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук.
Радио «Новое время» сообщает, что кандидатура Гончарука рассматривается «очень серьёзно». Сообщалось, что в офисе президента он отвечает «за блок экономического развития и продолжение реформ».
Ранее в ряде украинских СМИ была появилась информация о том, что пост спикера Верховной рады получит глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
После обработки 100% электронных протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины, писал News .ru.