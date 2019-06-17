Новым директором пакистанской Межведомственной разведки (ISI) стал генерал-лейтенант Фаиз Хамид. Он сменил на этом посту генерал-лейтенанта Асима Мунира, который пробыл в должности рекордно короткое время — восемь месяцев. Предшественник Мунира генерал-лейтенант Навид Мухтар руководил ведомством с декабря 2016 по ноябрь 2018 года.
Фаиз Хамид ранее служил в ISI в качестве главы внутренней безопасности и, как отмечает Gulf News, считается близким доверенным лицом командующего армией Пакистана генерала Камара Джаведа Баджвы.
Пакистанская межведомственная разведка поддерживает контакты с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) и рядом других исламистских групп. Среди них — организация «Сеть Хаккани», которая действует Афганистане и оказывает значительное влияние на зону племён Пакистана, писал News.ru.