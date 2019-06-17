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Российский турист Владимир Антонов, приехавший на отдых в Таиланд с супругой, утонул в провинции Трат. Его тело было обнаружено в 300 м от берега.

Инцидент произошел в запрещённой для купания зоне. По словам жены Антонова, его накрыла большая волна, а затем начало уносить от берега. Отель, в котором остановились супруги, расположен в двух километрах...