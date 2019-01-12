Синод назначил главу ставропигии вселенского патриарха в Киеве

Архимандрит Константинопольского престола Михаил Анищенко стал главой восстановленной ставропигии вселенского патриарха в Киеве.
Такое решение принял Священный синод Константинопольской церкви. По данным секретариата самого патриарха, Анищенко до назначения несколько лет служил настоятелем православной общины в Анталии. Она принадлежит к священной митрополии Писидии.
Ранее News.ru писал о том, что томос о предоставлении автокефалии новой православной церкви вернулся из Стамбула на Украину. Решение было принято после подписания документа всеми членами Синода Константинопольского патриархата.