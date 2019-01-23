Наводнение и сход оползня произошли в Индонезии

https://news.ru/storage/news/92565a177b76a7fb38539d5862404cf9/321a0f53-0b0b-448e-97b6-f27243f8166d_850.jpg Adriana Adinandra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сход оползня и наводнение в Индонезии стали причиной гибели по меньшей мере шести человек. Ещё десять пропали без вести.

Катаклизмы произошли в провинции Южный Сулавеси, передаёт Jakarta Post. Причиной послужили проливные дожди, из-за которых уровень реки заметно вырос. Самая сложная ситуация в районе Гова. Жителей эвакуируют, пострадавшим оказывается помощь.

Ранее News.ru писал о том, что в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара власти собираются закрыть на один год остров Комодо для туристов. Комодо входит в национальный парк, располагающийся на трёх больших и 26 маленьких островах.