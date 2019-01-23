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Наводнение и сход оползня произошли в Индонезии

Adriana Adinandra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сход оползня и наводнение в Индонезии стали причиной гибели по меньшей мере шести человек. Ещё десять пропали без вести.

Катаклизмы произошли в провинции Южный Сулавеси, передаёт Jakarta Post. Причиной послужили проливные дожди, из-за которых уровень реки заметно вырос. Самая сложная ситуация в районе Гова. Жителей эвакуируют, пострадавшим оказывается помощь.

Ранее News.ru писал о том, что в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара власти собираются закрыть на один год остров Комодо для туристов. Комодо входит в национальный парк, располагающийся на трёх больших и 26 маленьких островах.


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