Наводнение и сход оползня произошли в Индонезии

Сход оползня и наводнение в Индонезии стали причиной гибели по меньшей мере шести человек. Ещё десять пропали без вести.
Катаклизмы произошли в провинции Южный Сулавеси, передаёт Jakarta Post. Причиной послужили проливные дожди, из-за которых уровень реки заметно вырос. Самая сложная ситуация в районе Гова. Жителей эвакуируют, пострадавшим оказывается помощь.
Ранее News.ru писал о том, что в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара власти собираются закрыть на один год остров Комодо для туристов. Комодо входит в национальный парк, располагающийся на трёх больших и 26 маленьких островах.