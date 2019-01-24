НАТО увеличила бюджет на $100 млрд после критики Трампа

https://news.ru/storage/news/e337d7078a00da67c0410255007ddc57/c4346c6e-3868-49a9-8f6a-3f68491b2d95_850.jpg U.S. Army/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что страны НАТО изыскали дополнительные $100 млрд на оборону после критики американского президента Дональда Трампа.

«Мы создаем коалиции, включающие десятки стран. Коалиции способны работать, если их участники берут на себя равную долю обязанностей», — сказал Помпео.

По его словам, Трамп сделал для укрепления НАТО больше, чем все вместе взятые предыдущие администрации США, информирует «Царьград».

Как ранее писал News.ru, палата представителей Конгресса США решила действовать на опережение и приняла законопроект, запрещающий президенту Дональду Трампу выйти из НАТО в случае, если у него возникнет такое желание.