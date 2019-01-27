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Страны НАТО пытаются не допустить войны в Венесуэле

Rafael Hernandez/Global Look Press

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что в Венесуэле нельзя допустить начала гражданской войны и разрастания насилия.

«Самое важное сейчас — это не допустить гражданской войны в Венесуэле, не допустить насилия», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Столтенберг также подчеркнул, что многие союзники НАТО сейчас пытаются найти для этого решение.

Ранее News.ru писал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал европейские страны отказаться от ультиматума о признании ими временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо, если в стране не пройдут досрочные выборы. Глава Венесуэлы также заявил, что в происходящем в его стране госперевороте виновны США и лично президент Дональд Трамп.


#венесуэла #НАТО
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