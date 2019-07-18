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Турция обратилась к США с призывом не исключать её из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. МИД страны называет это решение ошибочным и не имеющим законного основания.

Призыв содержится в обращении Министерства иностранных дел Турции, там же говорится, что США оставили без ответа предложение Анкары по созданию совместно с НАТО рабочей группы по С-400. Это указывает на...