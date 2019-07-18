Глава НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России «взвешенным и скоординированным ответом» на решение по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Генсек альянса дал Москве время вернуться к его соблюдению до 2 августа.
Если Россия примет другое решение, НАТО обязательно ответит, заявил Столтенберг в ходе выступления на Аспенском форуме по безопасности, сообщает
Генсек альянса объяснил, что имеется несколько вариантов ответа. В частности, это касается усиления противоракетной обороны и обычных вооруженных сил.
Ранее News.ru сообщал, что Столтенберг возложил ответственность за сохранение ДРСМД на Россию. Он призвал Москву воспользоваться «последним шансом». Для спасения договора Столтенберг посоветовал уничтожить ракеты 9М729 в короткий срок. ДРСМД был подписан СССР и США в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все ракеты с указанным диапазоном действия, а также не производить и не испытывать их в будущем.