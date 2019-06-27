Министры обороны стран-членов НАТО согласовали 27 июня первую в истории военной организации концепцию военно-космической политики. Выступая на пресс-конференции по итогам второго дня министерской встречи в Брюсселе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что космическое пространство является важным местом «обеспечения сдерживания». Наблюдатели, в свою очередь, высказывают предположение, что обращение к космической теме нужно для НАТО в первую очередь для того, чтобы доказать свою необходимость американской администрации. С подробностями из Брюсселя — корреспондент News.ru.
Второй день министерской встречи в Брюсселе стал в какой-то мере историческим для НАТО.
Мы занимаемся тем, что впервые обсуждаем рамки космической политики Североатлантического альянса, — сказал Столтенберг за день до принятия космической концепции. — Мы не планируем заниматься милитаризацией космоса, однако эта сфера становится чрезвычайно важной с точки зрения того, что происходит на Земле. Важной для связи, для навигации, для отслеживания (военизированных — News.ru) сил, для раннего оповещения о ракетных пусках, для GPS, для всего того, что касается космоса и спутников. Именно поэтому мы должны убедиться, что у нас есть координация усилий союзников по НАТО.
Тема космоса была среди основных на этой министерской встрече — наряду с судьбой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и увеличения оборонных расходов членов альянса.
В исследовательской среде
Космос является частью нашей повседневной жизни, и хотя он может использоваться в мирных целях, он также может быть использован для агрессии, — выразил опасения Столтенберг в разговоре с журналистами. Сам альянс, как следует из заявлений руководства военного блока, готов взять на себя роль координатора.
В военном блоке подчёркивают: к настоящему моменту сложилась ситуация, когда космос рассматривается рядом стран как место развертывания вооружений. В альянсе опасаются, что противостояние различных держав перерастет в противостояние на орбите. Европейские дипломаты подчёркивают, что спутники в такой ситуации могут стать мишенью, а они играют важную роль не только в военном, но и в гражданском плане. Североатлантический альянс боится, что может уступить технологическое преимущество другим странам. В Брюсселе
Вы можете заниматься войной исключительно из космоса: тот, кто контролирует космос, контролирует и то, что происходит на суше, на море и в воздухе, — говорит бывший представитель НАТО Джейми Ши, который сейчас является сотрудником аналитического центра Friends of Europe в Брюсселе. — Если вы не контролируете космос, вы не контролируете и другие сферы.
Впрочем, как говорят аналитики, создание военно-политической концепции НАТО в космической сфере — политически мотивированный шаг. Это может быть реакцией Североатлантического альянса на критику администрации американского президента по поводу низкого уровня расходов на оборону в европейских государствах-членах альянса. По словам дипломатических представителей европейских стран, решение объявить космос новой линией обороны НАТО может стать доказательством для президента Дональда Трампа, что Североатлантический альянс — полезный союзник в сдерживании влияния ряда глобальных игроков. Например, Китая, который также демонстрирует свои амбиции в космической сфере.