НАТО не видит признаков прорыва по договору ДРСМД

НАТО не наблюдает прорыва по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе.
«Договор сейчас под угрозой. К сожалению, мы не видели никаких признаков прорыва», — сказал генсек.
Все члены СРН признали, что ДРСМД жизненно важен для североатлантической безопасности. Столтенберг отметил, что заседание Совета Россия — НАТО (СРН) было конструктивным и полезным, несмотря на разногласия сторон по некоторым вопросам.
Как писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Джереми Хантом обсудили меры, которые заставят Россию вернуться к соблюдению всех условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее Соединённые Штаты Америки потребовали от России соблюдения ДРСМД. Соответствующее послание передано лично в руки заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову.