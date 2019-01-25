USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,284 $   Brent60.85 $ Bitcoin3,554.46 $
МОСКВА-15°C15:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

НАТО не видит признаков прорыва по договору ДРСМД

Йенс Столтенберг Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

в мире [ версия для печати ]

НАТО не наблюдает прорыва по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

«Договор сейчас под угрозой. К сожалению, мы не видели никаких признаков прорыва», — сказал генсек.

Все члены СРН признали, что ДРСМД жизненно важен для североатлантической безопасности. Столтенберг отметил, что заседание Совета Россия — НАТО (СРН) было конструктивным и полезным, несмотря на разногласия сторон по некоторым вопросам.

Как писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Джереми Хантом обсудили меры, которые заставят Россию вернуться к соблюдению всех условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее Соединённые Штаты Америки потребовали от России соблюдения ДРСМД. Соответствующее послание передано лично в руки заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову.


#россия #НАТО #ДРСМД
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
Участники альянса неохотно увеличивают затраты на оборону
в мире 13:36, 25 января 2019
Россия наладила финансовую дисциплину в НАТО
Участники альянса неохотно увеличивают затраты на оборону
в мире 23:16, 24 января 2019
Помпео и глава МИД Британии обсудили ситуацию вокруг ДРСМД
в мире 08:37, 24 января 2019
НАТО увеличила бюджет на $100 млрд после критики Трампа
в мире 19:23, 23 января 2019
НАТО и Грузия договорились о сотрудничестве
общество 12:25, 18 января 2019
Сенатор высказался о задолженностях по газу в Чечне
Лента новостей
спорт 15:02
Колобков и Фетисов задумались о хоккее на Северном полюсе
общество 15:00
Тёзка угонщика самолёта подаёт в суд на журналистов
экономика 14:59
Электронная торговля обеспечит экономическое развитие
в мире 14:59
Россия отрицает контакты с главным оппозиционером Венесуэлы
общество 14:58
Штат сотрудников московского метро увеличился
Другие новости
в мире 14:59
Россия отрицает контакты с главным оппозиционером Венесуэлы
в мире 14:56
Лидер Косово пригласил Путина в Приштину
в мире 14:46
Экс-советник предвыборного штаба Трампа задержан в США
в мире 14:07
ООН призвала Венесуэлу расследовать гибель демонстрантов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top