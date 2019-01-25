НАТО не видит признаков прорыва по договору ДРСМД

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Йенс Столтенберг

НАТО не наблюдает прорыва по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

«Договор сейчас под угрозой. К сожалению, мы не видели никаких признаков прорыва», — сказал генсек.

Все члены СРН признали, что ДРСМД жизненно важен для североатлантической безопасности. Столтенберг отметил, что заседание Совета Россия — НАТО (СРН) было конструктивным и полезным, несмотря на разногласия сторон по некоторым вопросам.

Как писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Джереми Хантом обсудили меры, которые заставят Россию вернуться к соблюдению всех условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее Соединённые Штаты Америки потребовали от России соблюдения ДРСМД. Соответствующее послание передано лично в руки заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову.