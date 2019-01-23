НАТО и Грузия договорились о сотрудничестве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наращивает сотрудничество с ВМС Грузии из-за озабоченности российским военным присутствием в Чёрном море. Данное заявление было сделано после личной встречи генсека с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
«Грузия и НАТО разделяют озабоченность относительно российского военного усиления в Черноморском регионе. Мы активизируем наше сотрудничество на море», — рассказал генсек НАТО.
Столтенберг также добавил, что альянс будет проводить совместные тренировки с грузинской береговой охраной.
Как писал News.ru, цель прибытия американского эсминца в Грузию связана с Россией. Главной целью визита американского корабля является обеспечение безопасности в связи с инцидентом в Керченском проливе и арестом Москвой трёх украинских военных судов, нарушивших госграницу. Инцидент произошёл 25 ноября. За незаконное пересечение государственной границы РФ были задержаны три судна ВМС Украины, а их экипажи отправлены под арест. В России завели уголовное дело по факту нарушения госграницы, на Украине — по факту «ведения агрессивной войны».