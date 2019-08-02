https://static.news.ru/photo/7404d77e-b51d-11e9-ad22-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

НАТО считает возможным прийти к новым договорённостям с Россией по вопросам контроля за ракетными вооружениями, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, члены организации поддерживают стремления, направленные на создание новых инициатив в данной сфере.

Я верю, это возможно достичь соглашения с Россией по контролю над вооружениями. Потому что в долгосрочной перспективе это выгодно им и нам, так как позволяет избежать новой гонки вооружений, что опасно и очень затратно, — подчеркнул он.

Столтенберг выразил надежду, что российская сторона поймёт это, как «поняла во времена „холодной войны“», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Россия после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может первым делом создать сухопутную версию комплекса с крылатыми ракетами «Калибр».

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.