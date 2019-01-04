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Генсек НАТО дал России месяц на выполнение ДРСМД

Йенс Столтенберг NATO North Atlantic Treat/flickr.com

Йенс Столтенберг

в мире [ версия для печати ]

Россия получила «последний шанс» вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Если Россия не вернётся к соблюдению, тогда у нас будет большая проблема, потому что ДРСМД развалится», — сказал генсек в интервью агентству dpa.

При этом он отметил, что не будет строить планов по поводу того, «насколько вероятно то, что РФ вернется к соблюдению договора».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон планирует продолжать обсуждение с Москвой возвращение в рамки ДРСМД, но российская сторона пока не предпринимает в этом направлении каких-либо действий. Он добавил, что Штаты будут продолжать переговоры с РФ, «чтобы попытаться убедить её вернуться к соблюдению договора, по крайней мере, взять на себя обязательство вернуться к соблюдению», писал News.ru.


#НАТО #ДРСМД
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