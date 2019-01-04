«Наши» решили побороться за украинских избирателей в России

Украинская партия «Наши»,которую возглавляет депутат Верховной рады Евгений Мураев, намерена судиться с Центризбиркомом страны из-за закрытых на территории России зарубежных избирательных участков. Политическое движение уже подало административный иск о признании действий ЦИК противоправными.
Как отметил Мураев, комиссия не имела никаких законных оснований для принятия подобных решений. По его словам, на территории России, несмотря на «пятилетние мантры о войне», ни одно украинское дипучреждение закрыто не было. При этом все ликвидированные участки находятся в зданиях украинских консульств, поэтому пока они работают, избирательные участки находятся в них «законно, оправданно и целесообразно».
Евгений Мураев напомнил о том, что на территории Российской Федерации проживает около 2,5 млн украинских избирателей.
Происходящее политик назвал попыткой «лишить конституционного права голоса граждан Украины, вынужденных оставить свои дома и уехать на заработки по вине именно этой власти».
«Нужно не сокращать количество участков — нужно открыть максимальное количество новых, гарантировав права всех 9 млн украинцев за рубежом сказать всё, что они думают о Порошенко и его камарилье», — написал Мураев на своей странице в Facebook.
Ранее, как сообщал News.ru, украинский Центризбирком объявил о закрытии всех избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Граждане Украины теперь могут голосовать лишь в посольствах, расположенных на территории Грузии, Казахстана и Финляндии.
Выборы президента намечены в стране на 31 марта. Избирательная кампания началась в последний день 2018 года. Регистрация кандидатов продлится до 3 февраля. 4 января Центризбиркомом официально зарегистрированы пятеро: экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко, дважды бывший глава Службы безопасности Валентин Наливайченко, депутат Верховной рады Сергей Каплин, мэр Львова Андрей Садовой, а также лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.