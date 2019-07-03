Все жители городов Кагосима и Амакуса на японском острове Кюсю, общей численностью около 680 тысяч человек, получили указание о немедленной эвакуации из своих домов.
Продолжительные ливни в регионе способы вызвать оползни и наводнения, людям рекомендовано укрыться в школах и муниципальных учреждениях, построенных на возвышенностях острова, сообщает
Национальное управление метеорологии страны предупредило, что за сутки на Кюсю может выпасть до 900 мм осадков, а завершения ливней не прогнозируется до конца недели.
Как писал News.ru ранее, четыре человека, которые числились пропавшими без вести в результате паводка в Иркутской области, найдены живыми. Среди них есть ребёнок.