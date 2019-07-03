https://static.news.ru/photo/6adeb6ea-9d37-11e9-8195-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Richard Atrero de Guzman/AFLO

Все жители городов Кагосима и Амакуса на японском острове Кюсю, общей численностью около 680 тысяч человек, получили указание о немедленной эвакуации из своих домов.

Продолжительные ливни в регионе способы вызвать оползни и наводнения, людям рекомендовано укрыться в школах и муниципальных учреждениях, построенных на возвышенностях острова, сообщает ТАСС .

Национальное управление метеорологии страны предупредило, что за сутки на Кюсю может выпасть до 900 мм осадков, а завершения ливней не прогнозируется до конца недели.

Как писал News.ru ранее, четыре человека, которые числились пропавшими без вести в результате паводка в Иркутской области, найдены живыми. Среди них есть ребёнок.