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NASA собирается выстрелить по спутнику астероида

Aubrey Gemignani/NASA/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Специалисты NASA собираются провести эксперимент по изменению траектории полёта астероида. К небесному телу Дидим могут запустить специальный аппарат, который столкнётся с его спутником и сможет повлиять на его движение.

Старт запланирован либо на конец 2020 года, либо на май 2021-го. Модуль разгонится до скорости 6 км/с, пишет Space.com. Опыт предоставит необходимую информацию на случай, если Земля столкнётся с реальной космической угрозой.

«Для того, чтобы изменить орбиту астероида, нужно время, — заявила планетолог Нэнси Шабо. — Нужно действовать заранее — за 5, 10, 15, 20 лет, постепенно меняя его траекторию, чтобы он не упал на Землю».

Астероид Дидим имеет диаметр около 800 метров. Его открыли в 1996 году. Его спутник в несколько раз меньше — 150 м и вращается на расстоянии около километра. Земле объект не угрожает. В 2003 году камень пролетел около планеты на расстоянии 7 млн км. Следующий «визит» ожидается в 2123 году.

Ранее News.ru сообщал о космическом аппарате News Horizons, который достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule. Объект находится на расстоянии более 1,5 млрд км от Плутона в поясе Койпера.


#космос #астероид
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