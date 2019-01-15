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НАСА подтвердило согласие своего главы посетить Россию

Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Руководитель национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн выразил готовность посетить Россию или Байконур в ходе телефонной беседы с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Информацию об этом подтвердил замначальника отдела внешних связей НАСА Боб Джейкобс.

«Да, это правильно», — цитирует Джейкобса РИА Новости.

Собеседник агентства также подтвердил, что у главы НАСА состоялся телефонный разговор с российским коллегой.

«Однако мы не готовы сообщить больше, чем сказано в информации Роскосмоса. Детали будут проработаны позже», — отметил Боб Джейкобс.

Как писал ранее News.ru со ссылкой на Роскосмос, глава НАСА в ходе беседы с Дмитрием Рогозиным откликнулся на предложение посетить Россию или Байконур. Руководитель американского ведомства подтвердил готовность приехать в ближайшие месяцы.


#роскосмос #космос #приглашение #НАСА
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