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НАСА отменило визит Рогозина в США

Zamir Usmanov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США придётся отложить. Об этом заявила пресс-секретарь Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Меган Пауэрс.

«НАСА проинформировало российское космическое агентство „Роскосмос“, что предложенный визит генерального директора „Роскосмоса“ Дмитрия Рогозина, который запланирован на февраль 2019 года, придётся отложить», — цитирует Пауэрс РИА Новости.

Представитель НАСА добавила, что новая дата поездки не определена. Также она не назвала причины отказа Рогозину.

Как сообщил официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко, в госкорпорации пока не получили официального уведомления от НАСА о переносе визита, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее Пауэрс заявила, что визит Рогозина в США должен состояться, несмотря на критику со стороны Вашингтона. По её словам, приглашение главы Роскосмоса является обычным делом для космического ведомства.


#сша #ОТМЕНА #Рогозин #визит #НАСА
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