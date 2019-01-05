НАСА отменило визит Рогозина в США

https://news.ru/storage/news/a97425fec80c78f0de9d0486e50d0443/f1cc928e-0b89-469e-a0b0-6439d9732ec4_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США придётся отложить. Об этом заявила пресс-секретарь Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Меган Пауэрс.

«НАСА проинформировало российское космическое агентство „Роскосмос“, что предложенный визит генерального директора „Роскосмоса“ Дмитрия Рогозина, который запланирован на февраль 2019 года, придётся отложить», — цитирует Пауэрс РИА Новости.

Представитель НАСА добавила, что новая дата поездки не определена. Также она не назвала причины отказа Рогозину.

Как сообщил официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко, в госкорпорации пока не получили официального уведомления от НАСА о переносе визита, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее Пауэрс заявила, что визит Рогозина в США должен состояться, несмотря на критику со стороны Вашингтона. По её словам, приглашение главы Роскосмоса является обычным делом для космического ведомства.