НАСА готовится к визиту Рогозина

https://news.ru/storage/news/54a800e7f2936a869deb3d4aa298ffed/23dab320-a0fe-436d-a405-011317f563b3_850.jpg Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США должен состояться, несмотря на критику со стороны некоторых представителей вашингтонского истеблишмента. Это дала понять пресс-секретарь Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Меган Пауэрс.

По её словам, приглашение Рогозина является обычным делом для космического ведомства.

«НАСА пригласило генерального директора Роскосмоса посетить комплексы в Соединённых Штатах, а также обсудить продолжающееся сотрудничество наших стран в сфере, связанной с космосом», — цитирует Пауэрс газета "Политико".

Ранее News.ru сообщал, что Роскосмос подал иск в арбитражный суд Москвы в отношении частной космической компании «Даурия», которая занималась разработкой спутников МКА-Н. Госкорпорация намерена взыскать с исполнителей 274 млн рублей.